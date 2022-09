Tennisser Berrettini zet Europa op voorsprong in Laver Cup

Tennisser Matteo Berrettini heeft Team Europa op de tweede dag van de Laver Cup opnieuw op voorsprong gezet. De Italiaan versloeg in The O2 in Londen Félix Auger-Aliassime in de matchtiebreak met 7-6 (11) 4-6 10-7. Europa leidt met 4-2.

De Italiaanse nummer 15 van de wereldranglijst won de eerste set na een lange tiebreak: 13-11. De Canadees, die twee plekken hoger staat, nam een break voorsprong in de tweede set en hield die ook vast. In de matchtiebreak pakte Berrettini een ‘minibreak’. Op 9-7 kreeg hij zijn eerste matchpoint en zag tegenstander Auger-Aliassime de bal uitslaan.

Na de eerste dag stond het 2-2 tussen Team Europa van captain Björn Borg en Team wereld van captain John McEnroe. Op de tweede dag levert een zege 2 punten op. Daarom leiden de Europeanen na vijf partijen met 4-2.