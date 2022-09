Tennissers Sonego en Boeblik spelen finale in Metz

Tennissers Lorenzo Sonego uit Italiƫ en Aleksandr Boeblik uit Kazachstan spelen de finale van het ATP-toernooi van Metz. Sonego klopte titelverdediger Hubert Hurkacz uit Polen. Boeblik zag zijn tegenstander Stan Wawrinka opgeven.

Sonego was in de halve finale in twee sets te sterk voor Hurkacz, de nummer 10 van de wereldranglijst: 7-6 (5) 6-4. De Italiaan, die op de 65e plaats staat, kreeg geen enkel breakpoint tegen.

Boeblik was snel klaar in de andere halve finale. Wawrinka gaf na drie games op (2-1). Het was de zesde partij van de 37-jarige Zwitser, die donderdag de Rus Daniil Medvedev nog in drie sets had verslagen.