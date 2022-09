Wielrenster Vollering vanwege corona niet gestart op WK

Demi Vollering is zaterdag niet gestart in de wegrace voor vrouwen bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Australiƫ. Vollering bracht zelf kort voor de wedstrijd via Twitter naar buiten dat ze positief heeft getest op corona.

“Ik voel me ongelooflijk verdrietig omdat ik het WK moet missen. Ik was klaar voor de koers, maar donderdag voelde ik me ziek en bij een sneltest bleek ik positief op corona. Ik wens mijn ploeggenoten veel succes”, schreef Vollering.

De Nederlandse equipe was al gehavend omdat Annemiek van Vleuten woensdag bij een val in de gemengde ploegentijdrit een breukje in de elleboog had opgelopen. Zij is wel gestart in de koers, waarvan de finish wordt verwacht rond 09.00 uur.

Vrijdag, in de wegrace voor beloften, ontbrak Mick van Dijke ook al vanwege een positieve coronatest. Het is niet bekend of er binnen de Nederlandse ploeg nog meer besmettingen zijn. Zondag rijden de elitemannen hun wegrace.