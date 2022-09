Atlete Assefa loopt in Berlijn derde tijd ooit op marathon

De Ethiopische atlete Tigist Assefa heeft in Berlijn de op twee na beste tijd ooit op de marathon gelopen. De 28-jarige Assefa kwam na de traditionele 42,195 kilometer tot een tijd van 2.15.37. Slechts de Keniaanse Brigid Kosgei en de Britse Paula Radcliffe waren ooit sneller geweest.

Kosgei zette het wereldrecord drie jaar geleden in Chicago op 2.14.04. Daarmee was ze ruim een minuut sneller dan de oude toptijd, die op naam stond van Radcliffe. Die liep in 2013 in Londen een tijd van 2.15.25.

Assefa behoorde in Berlijn niet tot de favorieten. Ze dook bijna 20 minuten onder haar persoonlijk record, dat op 2.34.01 stond. De Keniaanse Rosemary Wanjiru werd tweede in 2.18.00, de Ethiopische Tigist Abayechew finishte als derde in 2.18.03.