Evenepoel maakt zijn wielerjaar compleet met wereldtitel

Remco Evenepoel is op 22-jarige leeftijd geworden wat menig Belgisch wielerfan al jaren in hem zag. De coureur veroverde zondag in het Australische Wollongong de wereldtitel op de weg. “Ik win in één jaar een ‘monument’, een grote ronde en de wereldtitel”, zei hij, verwijzend ook naar zijn overwinningen in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Spanje. “Dit was een droom, beter kan niet.”

Evenepoel was niet te stuiten in een koers die hij zelf op 60 kilometer voor de finish openbrak. Zo’n 35 kilometer verder duldde hij niemand meer naast zich. Hij veroverde de regenboogtrui met meer dan 2 minuten voorsprong op de nummer 2, de Fransman Christophe Laporte. “Na zo’n lang seizoen is het ongelooflijk om zo te finishen. Ik had het geluk dat ik vandaag de benen had. Ik voelde snel dat ik beter was dan mijn medevluchters. Daarom ben ik alleen verder gegaan. Eenmaal boven op de Mount Pleasant in de laatste ronde wist ik dat het goed zat.”

Hij roemde de kracht en eenheid van de Belgische ploeg, waar Wout van Aert tussen de andere favorieten niet aandrong toen Evenepoel weg was. “We hebben echt als een team gereden. We hadden vooraf ook gezegd: hoe doet er niet toe, als we maar de kampioen leveren. Het was Wout of ik.”

Evenepoel werd in 2018 al wereldkampioen bij de junioren met een zeldzaam vertoonde overmacht. Snel volgde in België de vergelijking met legende Eddy Merckx, een zware last waaronder de jonge renner uit Schepdaal met een verleden als voetballer echter niet leek te lijden. Hij maakte een stormachtige entree bij de profs, met in zijn eerste jaar al een overwinning in de Clásica San Sebastián. In Alkmaar werd hij ook Europees kampioen tijdrijden. In het coronajaar 2020 volgde de eerste grote tegenslag, met een zware val in de Ronde van Lombardije. Het duurde een jaar voordat hij terug was op niveau, om dit jaar met vijftien overwinningen definitief door te breken.

“Ik weet niet of ik ooit nog zo’n seizoen doormaak, dus ik wil er van genieten”, zei Evenepoel. En met een glimlach: “Jammer alleen dat het volgende WK al in augustus is. Het zal dus een van de kortste jaren als wereldkampioen worden.”