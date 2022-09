Golfster Van Dam geeft koppositie op slotdag weg op Iers Open

Golfster Anne van Dam heeft haar goede uitgangspositie voor de slotdag van het Iers Open niet kunnen verzilveren. Door een matige vierde ronde van 75 slagen, 3 boven par, eindigde de prof uit Arnhem als gedeeld negentiende. Ze ging de laatste ronde nog in als koploopster met een score van -11.

Van Dam (26) eindigde op -8. De overwinning ging naar Klara Spilkova uit Tsjechië, die zes slagen minder nodig had. In de play-off versloeg de Tsjechische Nicole Broch Estrup uit Denemarken en de Finse Ursula Wikström.

Van Dam won vijf golftoernooien op de Ladies European Tour (LET). Ze is dit jaar nog niet in de top 3 geëindigd. Haar laatste overwinning op de LET was in 2019, toen ze het Andalusië Open op haar naam schreef.

Van Dam speelde de voorgaande jaren op de Amerikaanse tour LPGA, maar ze wist voor 2022 geen speelkaart voor de hoog aangeschreven toernooien in de VS te bemachtigen.