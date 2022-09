Italiaanse tennisser Sonego pakt in Metz zijn derde ATP-titel

De Italiaan Lorenzo Sonego heeft het tennistoernooi van Metz gewonnen. De 27-jarige Sonego, nummer 65 van de wereld, versloeg in de finale Aleksandr Boeblik uit Kazachstan (7-6 (3) 6-2) en pakte zo zijn derde titel op het hoogste niveau. Vooral in de tweede set bleek van serieuze tegenstand van Boeblik geen sprake meer, wat de nummer 44 van de wereld op een fluitconcert van het publiek kwam te staan.

Bij een stand van 3-1 in het voordeel van zijn tegenstander speelde Boeblik een makkelijke bal met de handgreep van zijn omgekeerde racket terug, waarna hij het punt verloor en Sonego de game pakte. Het publiek floot de Kazach uit, waar hij lachend op reageerde.

De 25-jarige Boeblik had zijn tweede titel kunnen pakken. In de halve finales had zijn Zwitserse tegenstander Stan Wawrinka al vroeg opgegeven.