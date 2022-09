Milller wint GP Japan in MotoGP, favorieten falen

De Australische motorcoureur Jack Miller heeft zondag verrassend de Grote Prijs van Japan in de MotoGP gewonnen. De rijder was op zijn Ducati vanaf de zevende startpositie naar voren gereden en won zijn vierde grand prix. De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) eindigde slechts als achtste, maar de leider in de WK-stand breidde zijn voorsprong op zijn naaste concurrenten desondanks uit.

Zijn grootste rivaal Francesco Bagnaia uit Italië ging in de laatste ronde onderuit bij een poging Quartararo te passeren. De andere kanshebber op het kampioenschap, de Spanjaard Aleix Espargaró, kampte al voor de race met mechanische problemen en moest op een reservemotor starten. Hij bleef buiten de punten.

Miller haalde het voor de Zuid-Afrikaan Brad Binder. De Spanjaard Jorge Martin werd derde op het circuit van Motegi, waar voor het eerst sinds 2019 weer een grand prix plaatsvond. De voor het eerst sinds 2019 weer vanaf pole gestarte Spanjaard Marc Márquez eindigde als vierde. Hij had zaterdag in de kwalificaties geprofiteerd van de natte omstandigheden.