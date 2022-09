Oranje begint met De Roon, Klaassen en Janssen tegen België

Het Nederlands elftal begint de beslissende thuiswedstrijd tegen België in de Nations League met Marten de Roon en Davy Klaassen in het basiselftal. De twee middenvelders vervangen Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners, die donderdag in de uitwedstrijd tegen Polen (0-2) uitvielen met blessures. Klaassen start als aanvallende middenvelder, achter de twee spitsen.

Naast De Jong en Koopmeiners liep ook Memphis Depay tegen Polen een blessure op. De plek van de aanvaller van FC Barcelona wordt ingenomen door Vincent Janssen van Royal Antwerp FC. Cody Gakpo zit op de reservebank. Steven Berghuis, die zich donderdag liet wisselen wegens rugklachten, is fit genoeg bevonden en start tegen de Belgen naast De Roon op het middenveld.

De basisploeg van Oranje is verder ongewijzigd. Dat betekent dat Remko Pasveer opnieuw het doel verdedigt.

Bij België staan oud-Ajacieden Jan Vertonghen en Toby Alderweireld in de verdediging, samen met Zeno Debast. De drie aanvallers zijn aanvoerder Eden Hazard, Michy Batshuayi en Kevin De Bruyne.

Het Nederlands elftal is koploper in groep 4 van de A-divisie van de Nations League, met een voorsprong van 3 punten op België. De Belgen kunnen Oranje alleen nog van de groepswinst afhouden bij een zege met minimaal drie doelpunten verschil. De groepswinnaar doet volgend jaar juni, samen met de drie andere nummers 1 uit de A-divisie, mee aan het finaletoernooi.

Opstellingen: Nederland: Pasveer; Timber, Van Dijk en Aké; Dumfries, Berghuis, De Roon en Blind; Klaassen; Janssen en Bergwijn.

België: Courtois; Debast, Alderweireld en Vertonghen; Meunier, Onana, Witsel en Castagne; Eden Hazard, Batshuayi en De Bruyne.