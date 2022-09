Roeiers sluiten WK af met recordaantal van tien medailles

De Nederlandse roeiploeg heeft de wereldkampioenschappen in het Tsjechische Racice afgesloten met een recordaantal van tien medailles. Het hoogtepunt was de gouden plak voor skiffeuse Karolien Florijn, die als eerste Nederlandse vrouw de wereldtitel pakte op dit onderdeel. Acht keer was er zilver voor Oranje en de mannen in de vier-zonder pakten zaterdag brons.

Melvin Twellaar kon zijn Europese titel in de skiff geen vervolg geven met een gouden plak op de WK. De Duitser Oliver Zeidler prolongeerde zijn mondiale titel, Twellaar werd tweede. Martine Veldhuis veroverde vrijdag al zilver in de lichte skiff. De mannen acht en vrouwen acht pakten zondag allebei ook zilver, net als de roeisters in de vier-zonder en dubbelvier zaterdag. Ook Roos de Jong en Laila Youssifou (dubbeltwee) en Ymkje Clevering en Veronique Meester (twee-zonder) roeiden naar de tweede plek.

Florijn was bij de NOS lovend over de prestaties van de Nederlandse ploeg. “Iedereen doet het zo goed, dat is zo leuk en aanstekelijk”, aldus de wereldkampioene. De 24-jarige skiffeuse kon haar overwinning nog maar moeilijk geloven. “Dat komt nog wel, ik denk morgen.”

Hoofdcoach Eelco Meenhorst noemde bij de NOS de unieke prestatie van Florijn “heel bijzonder”. Met alle goede prestaties in TsjechiĆ« heeft de roeiploeg volgens hem een nieuwe stap gezet op het internationale podium. “Dit is een mooie opstap, maar richting de Spelen neemt het niveau steeds toe. Wij moeten er dus ook elk jaar een stapje bij zetten.”

Sinds zijn komst in 2013 is er het nodige veranderd bij de roeibond. “Op het gebied van voeding zijn er dingen veel beter geregeld. En er is nu een mooie combinatie van roeiexpertise en aan de andere kant de menselijk benadering en de wetenschap. De wetenschap is een belangrijke bron voor ons om verbetering te vinden.”