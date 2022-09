Tennissers van Team World winnen voor het eerst de Laver Cup

De tennissers van Team World hebben voor het eerst de Laver Cup gewonnen. De Amerikaan Frances Tiafoe haalde de beslissende punten binnen voor het team van captain John McEnroe, door Stefanos Tsitsipas te verslaan. De Griek liet in de tweede set vier matchpoints onbenut en verloor uiteindelijk via een matchtiebreak: 1-6 7-6 (11) 10-8.

Tiafoe (24) verdiende zo 3 punten, waarmee Team World met nog één partij te gaan tegen Team Europa op een onoverbrugbare voorsprong van 13-8 kwam. De Europese tennissers stonden na twee dagen met 8-4 voor, maar verloren op de slotdag vooralsnog alle partijen. Op de laatste dag van het toernooi is iedere zege 3 punten waard.

De Europese tennissers hadden de eerste vier edities van de Laver Cup gewonnen. Ondanks de aanwezigheid van Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray en de afscheid nemende Roger Federer moest de ploeg van Borg het in The O2 in Londen nu afleggen tegen het team met tennissers uit de rest van de wereld.