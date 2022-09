Tennisster Samsonova de beste in Tokio

De Russische tennisster Ljoedmila Samsonova heeft het toernooi van Tokio gewonnen. De nummer 30 van de wereld was in de finale te sterk voor de jonge Chinese Zheng Qinwen, die haar eerste finale speelde op het hoogste niveau. De setstanden waren 7-5 en 7-5.

Voor Samsonova (23) betekende de overwinning haar vierde titel op de WTA Tour. Eerder dit jaar was ze al de beste in Washington en Cleveland. Vorig jaar won ze het toernooi van Berlijn. Op weg naar de finale had Samsonova onder anderen Wimbledon-winnares Elena Rybakina en tweevoudig grandslamwinnares GarbiƱe Muguruza uitgeschakeld. Ze verloor in Tokio geen enkele set.