Tweede zege voor 20-jarige veldrijdster Van Empel in een week

De 20-jarige veldrijdster Fem van Empel heeft haar tweede zege in een week tijd geboekt. De wielrenster uit Sint-Michielsgestel was in Beringen in de sprint Lucinda Brand te snel af. Denise Betsema zorgde met de derde plek voor een volledig Nederlands podium in Belgiƫ.

Van Empel won vorige week al met groot machtsvertoon de eerste veldrit van het seizoen, de Polderscross in het Belgische Kruibeke. Van Empel, die vanaf 1 januari in dienst rijdt van Jumbo-Visma, wist vorige winter al twee keer een cyclocross om de wereldbeker te winnen bij de elite. Op de WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville pakte ze brons bij de beloften.