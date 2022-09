Wielrenner Groenewegen op de streep geklopt in Parijs-Chauny

Wielrenner Dylan Groenewegen heeft in de 72e editie van de Franse eendagskoers Parijs-Chauny net naast de winst gegrepen. De 29-jarige Nederlander van BikeExchange-Jayco werd na 203 kilometer in de massasprint op de streep geklopt door de Italiaan Simone Consonni (Cofidis). De jury moest de finishfoto bestuderen om een winnaar aan te wijzen.

“De ploeg heeft het heel goed gedaan, maar ik maakte een foutje op het laatste rechte stuk door me te laten insluiten”, zei Groenewegen. “Mijn benen waren heel goed, alles was verder ook perfect, dus ik ben boos op mezelf dat ik me in de laatste meters liet insluiten. Ik sta wel weer op het podium, maar we kwamen hier om te winnen.”

De Amsterdammer werd onlangs ook al tweede in de GP de Fourmies en derde in het Kampioenschap van Vlaanderen en de Omloop van het Houtland.