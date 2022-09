Amerikaanse golfers opnieuw sterkste in Presidents Cup

De golfers van de Verenigde Staten hebben de veertiende editie van de Presidents Cup gewonnen. Op de Quail Hollow golfbaan in het Amerikaanse Charlotte klopten de Amerikanen het wereldteam zonder Europeanen met 17.5-12.5. Het is de negende keer op rij dat de Amerikanen winnen en de twaalfde keer in totaal.

De Amerikanen, onder leiding van kapitein Davis Love III, namen vanaf de eerste dag de leiding en stonden die ook niet meer af. Xander Schauffele zorgde voor het beslissende punt voor de VS.

Bij beide teams ontbraken golfers die zich hebben aangesloten bij de nieuwe omstreden LIV Golf Series. Bij het wereldteam deden golfers als Cameron Smith uit Australiƫ en de Chileen Joaquin Niemann niet mee. Bij de Amerikanen ontbrak om dezelfde reden voormalig nummer 1 van de wereld Dustin Johnson.