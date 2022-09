Schulting en Knegt moeten wennen aan nieuwe bondscoach Kerstholt

Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt hebben tijd nodig om te wennen aan de nieuwe bondscoach Niels Kerstholt. Dat zeiden de twee blikvangers van de Nederlandse shorttrackploeg bij de teampresentatie voor het nieuwe seizoen.

“Het is wennen, zoeken”, aldus de 25-jarige Schulting, die aan het begin van dit jaar bij de Olympische Spelen in Beijing vier olympische medailles won. Dat deed ze onder leiding van Jeroen Otter, met wie zij, net als de 33-jarige Knegt, jaren samenwerkte. “Bij Jeroen gooide ik alles eruit. Hij was meer dan alleen mijn trainer, een soort klankbord en bovendien heel gestructureerd. Niels is echt een coach en wat chaotischer. Het is goed om daar met elkaar over te spreken en daar open en eerlijk over te zijn.”

Schulting kende deze zomer een moeizame herstart. Het ging zelfs zo ver dat ze huilend op het ijs stond. De trainingen van oud-shorttracker Kerstholt bevielen haar niet. “Er zat geen verrassing in. Het werd saai, ik verveelde me. Ik heb behoefte aan mijn eigen tijd en mijn eigen momenten. Krijg ik die niet, dan ben ik er klaar mee. Het topsportleven is mooi, maar als het monotoon wordt, wordt het saai”, aldus een openhartige Schulting.

Knegt was in zijn beginjaren als shorttracker nog ploeggenoot van Kerstholt. Nu staat de geboren Utrechter als coach boven de groep. “Ik moet er een beetje aan wennen, voor Niels is het ook nieuw. Een trainerswissel had voor mij niet per se gehoeven, maar je zag ook wel dat Otter bijna door z’n hoeven zakte”, zegt Knegt.

Schulting en Knegt zeggen er wel allebei in te geloven dat de samenwerking succesvol kan worden. “Als ik geen vertrouwen zou hebben, zat ik hier niet”, legt Schulting uit. “Maar ik moet dat vertrouwen halen uit de wedstrijden. Krijgt Niels mij straks fit voor de belangrijke wedstrijden in het tweede gedeelte van het seizoen, wanneer het WK, EK en wereldbekerfinale op het programma staan? Dat is nu nog afwachten.”

Knegt: “Als je twaalf jaar lang hetzelfde hebt gedaan, is het ook wel eens goed wat anders te doen. Een nieuwe coach geeft een nieuwe prikkel. Hij kan me wel verder helpen.”

Schaatsbond KNSB betrok Schulting en Knegt niet bij de gesprekken toen duidelijk werd dat Otter een stap terug zou doen. “Ik had graag wat inspraak gehad”, aldus Schulting. Knegt voelde zich ook gepasseerd: “Het was wel bijzonder ja, dat ze ons niets vroegen. De KNSB zei dat dit de beste opvolger is.”