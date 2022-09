Shorttrackcoach Kerstholt: als ik zou wachten, ben ik een watje

Niels Kerstholt wil niet spreken van een moeilijke start als bondscoach van de Nederlandse shorttrackers. Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt, de twee boegbeelden van de Oranje-formatie, zeiden maandag bij de teampresentatie te moeten wennen aan zijn werkwijze.

“Je hebt acht tot twaalf jaar lang met een coach samengewerkt”, aldus Kerstholt over Jeroen Otter, die na afgelopen seizoen besloot een stap terug te doen. “Een coach bovendien die een van de besten is die we ooit gehad hebben. Als iets dan niet loopt, kijk je automatisch terug naar hoe het vroeger ging. Is dat niet logisch?”

Het zogenoemde ‘instapmoment’ voor de 39-jarige Kerstholt was wat dat betreft niet ideaal. Hij heeft grote schoenen te vullen. Toch weerhield dat de oud-shorttracker er niet van aan de klus te beginnen. “Als je dat niet doet, ben je in mijn ogen een watje. Dat is toch geen instelling, geen manier van leven?”

Schulting had maandag vooral kritiek op de saaie trainingsvormen. Het ging de eerste weken van het seizoen zelfs zo ver dat ze soms huilend op de baan stond en er geen zin meer in had. “De eerste vier weken na de zomervakantie wilden we de snelheid er weer in krijgen bij onze sporters. Dat deden we met elke keer dezelfde oefeningen. Sommige sporters vinden dat fijn, anderen niet”, aldus Kerstholt. “Ik krijg dit soort dingen constant over me heen. Soms denk je wel eens: houd nou even je kop dicht.”

De nieuwe bondscoach merkt dat de frustratie in de groep vooral bij de wat oudere shorttrackers zit. Het programma is soms wat bijgestuurd, maar daarin zit wel een bepaalde grens. “Het kan niet zo zijn dat sporters het programma gaan bepalen. GeĆ«xperimenteer is leuk, maar dat gaan we ook weer niet te veel doen. Bovendien horen het trainingsprogramma en de aanpak van Jeroen Otter bij Jeroen Otter. Het zou niet goed zijn als wij dat na gaan doen. Misschien komt er wel een keer een clash, dat is niet erg. Als ik had gedacht dit niet te kunnen, was ik er niet aan begonnen.”

Otter neemt een jaar rust en keert daarna mogelijk terug in de begeleidingsstaf. Een besluit moet daarover nog worden genomen. “Het kan wel of het kan niet”, zegt Kerstholt. “Ik ben aangenomen als bondscoach voor de lange termijn. Jeroen fungeert nu voorlopig als klankbord voor mij.”