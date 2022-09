Van der Poel veroordeeld na belagen meisjes in hotel Australië

Wielrenner Mathieu van der Poel is in Australië veroordeeld tot een boete voor het belagen van twee meisjes in een hotel in Sydney. De rechter in Sutherland gaf de 27-jarige wielrenner een boete van 1500 Australische dollar, zo’n 1000 euro, meldt de NOS.

Van der Poel, die in Australië was voor de WK wielrennen, bracht een groot deel van de nacht van zaterdag op zondag in de cel door omdat hij de meisjes van 13 en 14 jaar zou hebben geduwd. Dat zou hij hebben gedaan omdat ze in het hotel waar de wielrenner verbleef, lawaai maakten en op zijn deur klopten. Hij was verhaal gaan halen omdat hij niet kon slapen, zo vlak voor zijn deelname aan de wegwedstrijd van de WK.

De rechter rekent het Van der Poel aan dat hij het recht in eigen hand heeft genomen. De advocaat van Van der Poel noemde de veroordeling tegenover de NOS teleurstellend en liet weten direct in beroep te gaan. Van der Poel mag na de uitspraak Australië verlaten.