Wielerbond KNWU evalueert eigen rol bij arrestatie Van der Poel

De Nederlandse wielerbond gaat de eigen rol evalueren rond de aanhouding van Mathieu van der Poel op de WK wielrennen in het Australische Wollongong. Dat meldt voorzitter Wouter Bos van de KNWU op de website van de bond.

“De hele gang van zaken rond de arrestatie van Van der Poel is door de KNWU als buitengewoon ongelukkig en teleurstellend ervaren. Wij zullen op zo kort mogelijke termijn de gang van zaken rond het WK evalueren en in het bijzonder de rol die de KNWU hierbij wel of niet heeft gespeeld of had moeten spelen”, meldt Bos.

Van der Poel werd op de avond voor de wegwedstrijd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau, omdat hij twee luidruchtige meisjes op de gang van het hotel zou hebben aangevallen. De 27-jarige Nederlander werd maandag door een Australische rechter veroordeeld tot boetes van in totaal 1500 Australische dollar, omgerekend zo’n 1000 euro.

Bondscoach Koos Moerenhout kreeg kort na het gebeuren een berichtje van Van der Poel en haastte zich naar diens kamer. “Het was dikke ellende. Nee, ik ben niet mee geweest naar het bureau. Dat had te veel tijd gekost. Natuurlijk had Mathieu beter iemand van de ploeg gewaarschuwd en niet zelf ingegrepen”, zei hij.

Hoofdcoach Jan van Veen hoorde pas de volgende ochtend over het incident. Hij zegt dat Moerenhout wel heeft aangeboden mee te gaan naar het bureau, maar dat in overleg is besloten dat Van der Poels vertrouwenspersoon en ploegleider Christoph Roodhooft met de Nederlandse renner mee zou gaan naar het bureau. “Dat wij als KNWU of Koos zich verder niet bekommerd heeft over Mathieu is absoluut niet correct”, aldus Van Veen.