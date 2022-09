Wielrenner Vader bijna half jaar na zware crash terug in de koers

Wielrenner Milan Vader van Jumbo-Visma keert bijna een half jaar na zijn zware crash in de Ronde van Baskenland terug in het peloton. De 26-jarige Zeeuw staat dinsdag in Osijek aan de start van de Ronde van Kroatië, die zes etappes telt. Vader lag in april na zijn val bijna twee weken in coma.

De wielrenner, die vorig jaar op de mountainbike meedeed aan de Olympische Spelen van Tokio, ging tijdens de vijfde etappe van de Ronde van Baskenland in een afdaling hard onderuit. Hij liep diverse breuken in zijn bovenlijf op. Na enkele weken in het ziekenhuis van Bilbao werd hij overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam, om verder te werken aan zijn herstel.

De renner van Jumbo-Visma keerde onlangs nog even terug in Bilbao om het ziekenhuispersoneel te bedanken. “Zij hebben mijn leven gered. Ze zijn de helden van mij en vele anderen”, schreef Vader op Instagram.

Hij behoort tot de zeven renners die namens Jumbo-Visma meedoen aan de Ronde van Kroatië. Jonas Vingegaard is de kopman. De Deen komt voor het eerst sinds de door hem gewonnen Tour de France weer in actie. Jumbo-Visma stuurt ook onder anderen Jos van Emden en Koen Bouwman, winnaar van twee etappes in de Giro, naar Kroatië.