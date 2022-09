Wielrenner Valverde sluit carrière af in Ronde van Lombardije

Wielrenner Alejandro Valverde sluit zijn carrière op 8 oktober af in de Ronde van Lombardije. De 42-jarige Spanjaard stopt dan na 21 seizoenen als prof met wielrennen, meldt zijn ploeg Movistar.

Valverde had al eerder aangegeven dat dit zijn laatste seizoen is. De wielrenner debuteerde in het profwielrennen bij Kelme in 2002. Sinds 2011 is hij verbonden aan Movistar, de opvolger van Caisse d’Epargne.

De Spanjaard werd in 2018 wereldkampioen, na eerder twee keer tweede en vier keer derde te zijn geworden. Valverde won in 2009 de Ronde van Spanje en eindigde daarnaast meerdere keren op het podium. Hij werd ook derde in de Giro d’Italia en de Tour de France. Valverde boekte 133 overwinningen, waaronder vier keer Luik-Bastenaken-Luik en vijf keer de Waalse Pijl. Hij won ook vier etappes in de Tour de France en twaalf in de Vuelta. Van 2010 tot en met 2011 zat Valverde een schorsing uit vanwege zijn aandeel in het dopingschandaal ‘Operacion Puerto’.

Valverde komt voorafgaand aan de Ronde van Lombardije, waarin hij drie keer tweede werd, nog in actie in drie andere eendaagse wedstrijden in Italië: de Coppa Agostoni op 29 september, de Ronde van Emilië op 1 oktober en de Tre Valli Varesine op 4 oktober.