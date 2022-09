WK roeien van 2026 onder voorbehoud naar Amsterdam

Nederland heeft de organisatie van de WK roeien van 2026 toegewezen gekregen. Dat gebeurde tijdens het congres van de internationale federatie World Rowing in Praag, aansluitend aan de WK die afgelopen week in Tsjechië werden gehouden. Het gaat om een voorlopige toewijzing, want World Rowing maakt nog wel een voorbehoud.

De internationale bond eist dat de kosten van de hotels en andere verblijfsaccommodaties die de Nederlandse organisatie op het oog heeft naar beneden gaan. Als aan die eis wordt voldaan, vinden de wereldkampioenschappen over vier jaar plaats op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Dat voorstel werd met ruim 95 procent van de stemmen aangenomen. Voor 2026 was geen andere kandidaat. Shanghai kreeg de WK van 2025 toegewezen.

In 2014 streden de roeiers ook al op de Bosbaan om de wereldtitels. Twee jaar later werd het evenement gehouden op de Willem-Alexander Baan in Zevenhuizen, bij Rotterdam.

De Nederlandse roeiploeg pakte afgelopen week in Tsjechië tien medailles, met als hoogtepunt het goud voor Karolien Florijn in de skiff. Daarnaast was er acht keer zilver en één keer brons voor Oranje.