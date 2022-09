Zeilster Bouwmeester maakt na bevalling rentree op WK

Zeilster Marit Bouwmeester maakt in oktober op de WK in de olympische Laser-klasse in de Verenigde Staten haar rentree na haar zwangerschap. De Friezin ziet het toernooi in het Kemah (Texas) als een mooi begin van haar voorbereiding op de Olympische Spelen van 2024.

De 34-jarige Bouwmeester is in mei bevallen van een dochter. Ze pakte vrij snel na de bevalling de training weer op en wordt daarbij geholpen door onder anderen Jaap Zielhuis, voormalig hoofdcoach bij het Watersportverbond. Zielhuis ondersteunt Bouwmeester tot en met het WK.

Bouwmeester is viervoudig wereldkampioene in de Laser en veroverde op de Olympische Spelen van 2016 in Rio goud. Zielhuis was toen haar coach. In Londen 2012 behaalde ze zilver en vorig jaar in Tokio was brons het eindresultaat. Na Tokio gaf ze aan dat ze ook mikt op deelname aan de Spelen van 2024 in Parijs. Het zeilen vindt dan plaats in Marseille.

De WK Laser zijn van 11 tot en met 16 oktober.