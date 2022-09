Bokser Fury heeft al nieuwe tegenstander voor WK-gevecht

Een dag nadat hij zijn duel om de wereldtitel met landgenoot Antony Joshua had afgeblazen, heeft de Britse zwaargewicht Tyson Fury al een nieuwe tegenstander gevonden. Fury wil het nu opnemen tegen de Duitser Mahmoud Charr. Beide boksers zouden elkaar nu treffen op 3 december.

“Ik kijk ernaar uit om te vechten tegen een man die wil vechten en vuur en verlangen in zich heeft”, schreef Fury (34) op Instagram, het sociale medium waarop de partij tegen Charr ook door de Keulenaar met Syrisch-Libanese roots werd bevestigd. Het gevecht zal in Manchester of Cardiff plaatsvinden.

Fury had al zijn pensioen aangekondigd, maar daagde eerder deze maand vrij onverwacht Joshua uit om te boksen om de wereldtitel bij de zwaargewichten bij de profbond WBC. Bij de ‘Battle of Britain’ zou 60 procent van de inkomsten naar Fury gaan en de resterende 40 procent naar Joshua. Die zou volgens Fury het voorgelegde contract niet op tijd hebben ondertekend waarna hij de partij afzegde.