Gehavende selectie handbalsters voor Golden League

De Nederlandse handbalsters bereiden zich met een gehavende selectie voor op de komende interlands in de Golden League tegen Noorwegen, Denemarken en Zwitserland. Bondscoach Per Johansson zag vlak voor de oefenstage ook Dione Housheer en Harma van Kreij met blessures wegvallen. Hij mist al de geblesseerde Danick Snelder en Larissa Nusser en kan ook geen beroep doen op Lois Abbingh en Tess Wester wegens zwangerschappen.

“We hebben veel blessures en speelsters die niet beschikbaar zijn. Dat is een gegeven”, aldus de Zweedse bondscoach bij de teampresentatie op sportcentrum Papendal. “Er zijn om die reden speelsters opgeroepen die zich nu kunnen laten zien. We richten ons volledig op de speelsters die er wel zijn.”

Van Kreij heeft een enkelblessure en Housheer een duim uit de kom. “Dione wordt nog onderzocht door een handspecialist, maar zal deze week zeker niet mee kunnen doen. Ik hoop dat ze het EK haalt, want ze is vanwege haar specifieke vaardigheden een belangrijke speelster voor het team.”

Het EK is van 4 tot en met 20 november. Oranje speelt zijn groepswedstrijden in Noord-MacedoniĆ«. “We moeten altijd voor een medaille gaan, maar we zijn wel beperkt doordat ik zoveel ervaren speelsters mis. Goud is een stap te ver. We zullen een andere speelstijl moeten creĆ«ren met nieuwe speelsters in een nieuwe rol. Er is ook meer om voor te spelen dan een medaille. Het EK is de eerste mogelijkheid om een stap te zetten naar kwalificatie voor de Olympische Spelen in 2024, dus met een vijfde, zesde of zevende plaats kunnen we misschien ook tevreden zijn.”

De handbalsters spelen donderdag tegen gastland Denemarken, treffen zaterdag Noorwegen en nemen het zondag op tegen Zwitserland.