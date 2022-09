Judobond zet in op drie medailles bij WK in Tasjkent

De judobond (JBN) zet in op drie medailles bij de komende WK in Tasjkent. “Natuurlijk hebben de sporters hun eigen doelstelling, maar het brede doel is drie medailles en zes top 8-plaatsen’’, lichtte directeur topsport Gijs Ronnes toe bij de presentatie van de ploeg voor de titelstrijd in de hoofdstad van Oezbekistan, die duurt van 6 tot en met 13 oktober.

“Die doelstelling baseren we deels op de resultaten uit het verleden, maar ook de financiële situatie van de bond speelt daarin mee. Op de Spelen van Tokio haalden we maar één medaille en daardoor zijn we gekort op de middelen. We hebben het financieel zwaar’’, zegt Ronnes.

Toch spreekt de JBN voor elk groot toernooi een doelstelling uit. “Soms schrikken de judoka’ s daarvan, maar het is wel van belang dat we een ambitie uitspreken omdat we bij de mondiale top van het judo willen horen. Ook voelen we verantwoordelijkheid richting onze ledenraad en de sportkoepel’’, aldus Ronnes.

Bij de vorige WK in Boedapest waren er vijf bronzen medailles. De laatste judoka die goud op een WK veroverde was Noël van ’t End in Tokio 2019, in de klasse tot 90 kilogram.

De ploeg voor Tasjkent telt zeventien judoka’s, acht vrouwen en negen mannen. Bij de vrouwen zijn Sanne van Dijke, Sanne Vermeer en Guusje Steenhuis de blikvangers. Geke van den Berg, Natascha Ausma en Marit Kamps maken hun WK-debuut.

Van Dijke won vorig jaar als enige Nederlandse judoka een olympische medaille; ze behaalde in Tokio brons in de klasse tot 70 kilogram. In datzelfde jaar veroverde ze de Europese titel en pakte ze ook brons op de WK. “Ik heb nog twee grote doelen en dat is een een keer wereldkampioen worden én olympisch kampioen. Ik voel me goed, ben fit en verkeer denk ik in de vorm van mijn leven. Er liggen voor mij zeker kansen op de wereldtitel’’, zei de 27-jarige Van Dijke.

De mannenploeg kent overwegend ervaren krachten. De Europees kampioenen Jur Spijkers en Michael Korrel zijn erbij, alsook Frank de Wit en Roy Meyer, winnaars van brons op de vorige WK. Van ‘t End, de wereldkampioen van 2019, is eveneens geselecteerd. Ivo Verhorstert is de debutant. Meyer, uitkomend in de klasse boven 100 kilogram, begint in Tasjkent aan zijn achtste WK.