Kipchoge naar marathon Londen, maar niet om te lopen

Een week nadat hij in Berlijn zijn eigen wereldrecord had aangescherpt, is Eliud Kipchoge ook aanwezig bij de marathon van Londen. De 37-jarige Keniaan gaat niet voor de tweede keer in een week een wedstrijd over 42,195 kilometer lopen, maar komt zaterdag in de Engelse hoofdstad de medailles uitreiken bij de mini-marathon voor kinderen. Een dag later vindt de marathon van Londen plaats.

Kipchoge scherpte zondag in Berlijn zijn wereldrecord op de hardloopklassieker met een halve minuut aan, tot 2.01.09. Voor hij naar Londen gaat, maakt de Keniaan een tussenstop in Den Haag. Hij komt donderdag langs op het hoofdkantoor van de NN Group, hoofdsponsor van het NN Running Team waar Kipchoge voor loopt.

De tweevoudig olympisch kampioen won de marathon van Londen vier keer, in 2015, 2016, 2018 en 2019. “We zijn heel blij dat Eliud bij ons is komend weekend”, zegt racedirecteur Hugh Brasher. “Hij is zonder twijfel de ‘GOAT’ (Greatest Of All Time) op de marathon. Zijn aanwezigheid zal een inspiratie zijn voor iedereen die meedoet.”

De deelnemers aan de mini-marathon kunnen geld verdienen voor hun school. Een sponsor betaalt 10 pond (ruim 11 euro) voor ieder kind dat de finish haalt van de wedstrijden over 2,6 of 1,6 kilometer.