Tennisser Griekspoor verliest na sterke start in Tel Aviv

Tennisser Tallon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Tel Aviv. De 26-jarige Nederlander, als achtste geplaatst op het Israëlische hardcourttoernooi, moest het na een sterke start afleggen tegen de Canadees Vasek Pospisil die als ‘lucky loser’ uit de kwalificaties was toegelaten: 6-4 6-7 (3) 5-7.

Griekspoor bereikte eerder deze maand met de Nederlandse tennisploeg de knock-outfase van de Daviscup Finals. De Haarlemmer won in Glasgow twee van zijn drie partijen in het enkelspel. Oranje neemt het in november in de kwartfinales op tegen Australië.

Griekspoor begon in Tel Aviv sterk. Hij won in de eerste set op zijn eerste service alle punten (16 van de 16) en brak Pospisil in de zesde game. De nummer 52 van de wereld moest de tweede set via een tiebreak echter aan Pospisil laten. In de beslissende set kwam Griekspoor steeds vaker in de problemen in zijn eigen opslagbeurten. Bij een stand van 5-5 leverde hij op ‘love’ zijn service in. De sterk serverende Canadees maakte het daarna op zijn eerste matchpoint af.

Eerder op de dag bereikte Botic van de Zandschulp wel de tweede ronde in Tel Aviv. De nummer 35 van de wereld, als vijfde geplaatst, versloeg de Portugees João Sousa in twee sets: 6-2 6-3. Novak Djokovic voert de plaatsingslijst aan. De 21-voudig grandslamkampioen uit Servië heeft een ‘bye’ in de eerste ronde.