Formule 1-coureur Albon gaat uit van rentree bij GP Singapore

Autocoureur Alexander Albon gaat ervan uit dat hij bij de Grote Prijs van Singapore dit weekend weer in actie komt voor het Formule 1-team Williams. Albon ontbrak bij de Grote Prijs van Italië wegens een blindedarmontsteking en werd toen vervangen door Nyck de Vries. De 27-jarige Fries haalde bij zijn F1-debuut meteen 2 WK-punten.

“Mijn voorbereiding voor Singapore is een beetje anders dan normaal geweest, maar ik voel me goed en ik heb al het mogelijke gedaan om klaar te zijn voor een van de meest zware races van de kalender”, zegt de 26-jarige Thaise coureur, die iedereen bedankte voor de berichten en steun na zijn ziekenhuisopname.

“Ik onderschat niet hoe groot deze uitdaging gaat zijn, maar ik kijk ernaar uit om weer de baan op te gaan vrijdag en weer te racen”, liet Albon weten. “Het is een mooi stratencircuit en de race die het dichtst bij mijn huis in Thailand is, dus ik ben heel opgewonden om hier te zijn en alle fans te zien.”

Albon onderging een operatie in Italië. Daarna traden complicaties op waardoor hij een nacht op de intensive care moest blijven. Hij werd de dinsdag na de Grote Prijs van Italië ontslagen uit het ziekenhuis en kon terugkeren naar zijn woonplaats Monaco. Daar meldde hij dat hij hoopte klaar te zijn voor de volgende race. Zijn team Williams heeft De Vries ook laten afreizen naar Singapore. “Nyck de Vries heeft laten zien dat hij een heel capabele vervanger op het laatste moment kan zijn voor Albon”, meldde prestatiemanager Dave Robson van de Britse renstal woensdag.