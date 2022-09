Giro d’Italia start volgend jaar met tijdrit in regio Abruzzen

De Giro d’Italia gaat volgend jaar van start met een tijdrit in de Italiaanse regio Abruzzen, een streek ten oosten van Rome. De eerste etappe op 6 mei is een tijdrit van 18,4 kilometer van Fossacesia Marina naar Ortona langs de Costa dei Trabocchi aan de Adriatische Zee, meldde organisator RCS woensdag in L’Aquila.

De tijdrit waarmee de ronde van Italië begint zal vrijwel geheel over een fietspad gaan dat is aangelegd op een oude spoorlijn. Aan het einde van de rit volgt een beklimming van ruim een kilometer naar Ortona.

De tweede etappe gaat van Teramo naar San Salvo en is de sprinters op het lijf geschreven. De derde rit vertrekt vanuit Vasto in de Abruzzen en gaat naar het zuiden. De aankomstplaats heeft de Giro-organisator nog niet bekendgemaakt.

In de zevende etappe keert het peloton terug in de Abruzzen. Die rit eindigt bergop op de Gran Sasso d’Italia op 2135 meter hoogte. De rest van het parcours van 2023 wordt op een later moment bekend.

“De Giro d’Italia heeft een speciale relatie met de Abruzzen, wat altijd een fietsregio is geweest”, zei Mauro Vegni, de directeur van de Giro. “De grote wielrenners uit de regio, zoals Vito Taccone in het verleden en Giulio Ciccone en Dario Cataldo nu, laten dat duidelijk zien. Voor deze editie van de Giro zullen we niets missen, want de drie ritten hebben iets te bieden aan alle wielrenners.”

De Australiër Jai Hindley won de Giro d’Italia dit jaar. Die wielerronde begon met een rit in Boedapest waar Mathieu van der Poel de roze trui veroverde.

Het is de tweede keer dat de Ronde van Italië van start gaat in de Abruzzen. In 2001 won de Belg Rik Verbrugghe de openingstijdrit van Montesilvano Marina naar Pescara met een gemiddelde snelheid van 58,874 kilometer per uur. Afgelopen jaar won Hindley de negende etappe in de regio met aankomst op de Blockhaus.