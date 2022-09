Heupblessure houdt Mo Farah uit marathon van Londen

De Britse topatleet Mo Farah doet zondag niet mee aan de marathon van Londen. De viervoudig olympisch kampioen heeft een heupblessure. Hoewel Farah intensieve behandelingen ondergaat, is hij niet op tijd fit voor de hardloopklassieker over 42,195 kilometer door de Engelse hoofdstad.

“Ik heb de afgelopen maanden heel hard getraind en kwam daardoor weer goed in vorm”, zegt de 39-jarige Farah, afkomstig uit Somalië. “De laatste tien dagen heb ik echter pijn aan mijn rechterheup. Ik heb intensieve fysiotherapie en behandelingen gehad en er alles aan gedaan om aan de startlijn te staan, maar helaas is de situatie niet genoeg verbeterd om zondag mee te doen. Het is heel teleurstellend dat ik me moet afmelden.”

Farah pakte op de Spelen van Londen 2012 en Rio 2016 goud op zowel de 5000 als de 10.000 meter. In de laatste jaren van zijn carrière besloot de Brit zich te richten op de marathon. Dat verliep wat minder succesvol dan gehoopt en dus keerde Farah vorig jaar terug op de baan, in een poging zich te kwalificeren voor de uitgestelde Spelen van Tokio. Dat lukte hem echter niet.

Farah zou in Londen voor het eerst sinds 2020 weer een marathon lopen. Twee jaar geleden deed hij in Londen mee als ‘haas’ (gangmaker). In 2018 werd Farah derde in Londen en hij won de marathon van Chicago, in een persoonlijk record van 2.05.11. Een jaar later eindigde hij als vijfde in Londen en achtste in Chicago.

Eerder deze maand won Farah in de Engelse hoofdstad nog een halve marathon, in 1.01.49.