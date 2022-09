Tennissters moeten thuisvoordeel tegen Frankrijk opgeven

De Nederlandse tennisbond KNLTB heeft geen geschikte locatie kunnen vinden voor de ontmoeting tussen Oranje en Frankrijk in de play-offs van het toernooi om de Billie Jean King Cup. De Nederlandse tennissters zouden op 11 en 12 november thuis spelen, maar door “last minute en onverwachte afzeggingen” kon de KNLTB niet op tijd een locatie vinden. De wedstrijd wordt nu zeer waarschijnlijk in Frankrijk afgewerkt.

Volgens technisch directeur Jacco Eltingh was de bond met twee locaties in Nederland nagenoeg rond. Om uiteenlopende redenen ging het op beide plekken echter niet door. De KNLTB stelde de organisatie van het landentoernooi nog voor om te spelen op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen, dat volgens de bond met enkele aanpassingen zou voldoen aan de eisen. De organisatie van de Billie Jean King Cup zag dat echter niet zitten. De KNLTB is nu genoodzaakt om het ’thuisvoordeel’ aan Frankrijk te geven. Dat land mag ook bepalen op welke ondergrond de partijen worden gespeeld.

“Voor spelers is het altijd fantastisch om voor thuispubliek te strijden”, zegt Eltingh. “De afgelopen maanden is achter de schermen dan ook hard gewerkt om een geschikte locatie voor dit duel te vinden, waar we zowel voor spelers als publiek een geweldige ervaring konden realiseren. Dat was gelukt, maar helaas moesten we door een afzegging deze week opnieuw op zoek naar een locatie voor dit evenement.” De directeur moest naar eigen zeggen met “pijn in het hart” besluiten om het thuisvoordeel terug te geven.

Inzet van het duel is deelname aan de kwalificatieronde van volgend jaar, waar ploegen zich kunnen plaatsen voor het finaletoernooi van de Billie Jean King Cup. Frankrijk won het toernooi in 2019, toen het nog de Fed Cup heette.

De Nederlandse tennissters wisten zich dit jaar niet te kwalificeren voor de Billie Jean King Cup Finals. De ploeg van captain Elise Tamaƫla verloor in april in Den Bosch met 4-0 van Spanje.