Verstappen heeft in Singapore ‘geen haast’ met nieuwe wereldtitel

Max Verstappen denkt dit weekend bij de Grote Prijs van Singapore nog niet aan de wereldtitel in de Formule 1. “Ik wil gewoon een goed weekend op de baan hebben en het race per race bekijken. We hebben geen haast”, aldus de Nederlander van Red Bull, die zich vorig jaar voor het eerst tot wereldkampioen kroonde.

Verstappen krijgt in Singapore zijn eerste kans op een nieuwe titel. Dan moet hij in ieder geval de race winnen en is hij daarna afhankelijk van de resultaten van concurrenten Charles Leclerc en Sergio Pérez. Verstappen heeft in het WK-klassement na 16 van de 22 grands prix 116 punten voorsprong op Ferrari-coureur Leclerc. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez staat op 125 punten achterstand. In de laatste zes GP’s zijn maximaal 164 punten te verdienen.

De 24-jarige Verstappen noemt Singapore een van de beste races van het seizoen. “We zijn al een tijdje niet meer in Singapore geweest, dus het wordt interessant om te zien hoe het circuit zich heeft ontwikkeld.” Door het coronavirus was in 2019 de laatste GP van Singapore, die werd gewonnen door Sebastian Vettel namens Ferrari.

Volgens Verstappen is al zijn focus op het rijden van een goede kwalificatie, “want dat is hier belangrijk”. “Tijdens de race moeten we op alles voorbereid zijn, want er zijn meestal veel safety cars. Het is een uitdagend circuit, de vochtigheid is fysiek zwaar en het is erg moeilijk om een perfecte ronde te rijden.”