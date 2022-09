Bokser Fury daagt Joshua uit om titelgevecht te laten doorgaan

De Britse bokser Tyson Fury daagt zijn landgenoot Anthony Joshua uit om het gevecht om de wereldtitel toch te laten doorgaan. Hij blies eerder de ‘Battle of Britian’ af omdat Joshua geen contract zou hebben ondertekend. Maar Fury liet donderdag via Twitter weten dat problemen over televisierechten zijn opgelost en drong er bij Joshua op aan om toch in de ring te verschijnen.

“Alles is opgelost en eerlijk. De bal ligt aan jouw kant. Als je een sprankje waardigheid en trots in je hebt, teken je dit contract”, aldus Fury. “Of je laat het publiek zien dat je een lafaard bent en tekent niet. Voor mij maakt het geen verschil. Jij bent een verslagen man, ik ben een wereldkampioen. Maar ik heb je hiermee een grote kans gegeven.”

Nadat het contract eerder deze week niet was getekend, vond Joshua in de Duitser Mahmoud Charr al een nieuwe tegenstander voor een wereldtitelgevecht op 3 december. Maar Fury wilde volgens verklaringen vooral druk uitoefenen op Joshua. In het contract zou 60 procent van de inkomsten naar Fury gaan en de resterende 40 procent naar Joshua.

Fury had aangekondigd te stoppen met boksen, maar daagde eerder deze maand vrij onverwacht Joshua uit om in de ring te vechten om de wereldtitel bij de zwaargewichten bij de profbond WBC.