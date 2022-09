Djokovic maakt in Tel Aviv succesvolle rentree op ATP Tour

Novak Djokovic heeft een succesvolle rentree gemaakt op de ATP Tour. De Serviër bereikte de kwartfinales in Tel Aviv door met 6-0 6-3 te winnen van de Spanjaard Pablo Andujar.

Djokovic won in juli het grandslamtoernooi van Wimbledon en kwam daarna, vorige week, alleen nog in actie in de Laver Cup. Dat is een wedstrijd tussen de beste tennissers van Europa en de beste tennissers uit de rest van de wereld. Djokovic miste de US Open omdat hij zich niet heeft laten inenten tegen het coronavirus. Dat was een vereiste om mee te doen.

De 35-jarige Djokovic, die is afgezakt naar de zevende plek op de wereldranglijst, speelt in de kwartfinales tegen de Canadees Vasek Pospisil.