Leerdam wil zich bij Jumbo verder ontwikkelen als sporter én merk

Jutta Leerdam is blij dat ze zich bij Jumbo-Visma weer volledig op het schaatsen kan richten. De 23-jarige Westlandse beëindigde deze zomer haar relatie met Koen Verweij, met wie ze ruim vijf jaar samen was en in 2020 een eigen schaatsploeg oprichtte. “Het zijn hectische maanden geweest”, vertelde ze bij de presentatie van haar nieuwe ploeg Jumbo-Visma in Wolvega.

Leerdam voelde zich al snel op haar gemak bij het team van coach Jac Orie. “Het bevalt heel goed. De klik met Jac is er en ik heb het leuk in het team. Ik heb eigenlijk niets te klagen”, aldus Leerdam, die begin dit jaar bij de Olympische Spelen zilver pakte op de 1000 meter.

Het contact tussen Jumbo-Visma en Leerdam werd al tijdens de Spelen gelegd. Toch duurde het daarna nog even tot het tot een overeenkomst kwam. “Sportief waren we er snel uit. Maar we moesten meer op één lijn komen op andere gebieden. Ik heb ook mijn eigen merk. Ik wil me ontwikkelen als sporter én merk”, aldus Leerdam, die op Instagram 3,3 miljoen volgers heeft.

Na het afscheid van kopman Sven Kramer moet de hiërarchie binnen de schaatsploeg van Jumbo-Visma opnieuw worden bepaald. Olympisch kampioenen Thomas Krol en Jorrit Bergsma zijn vrij bescheiden en staan niet echt op de voorgrond. Leerdam lijkt de aangewezen persoon die plek in te vullen.

“Ik had verwacht dat er meer ‘haantjes’ in het team zouden zitten. Soms denk ik tijdens trainingen wel eens: wie neemt nu de leiding? Krol is een heel lieve jongen, maar van nature ook niet echt een leider”, zegt Leerdam, die het fijn vindt dat ze nu bij een grotere commerciële ploeg zit. “Hier voel ik ook wel druk, maar dat was anders dan bij Worldstream-Corendon. Daar draaide alles om mij en was echt sprake van directe druk. Bij Jumbo zijn er meerdere topschaatsers en kan ik ook wat meer naar de achtergrond verdwijnen.”

Leerdam zegt dit seizoen als doel te hebben om een betere versie van zichzelf te worden. De 1000 meter bij de WK afstanden is haar hoofddoel. Orie is tevreden over het eerste half jaar van de belangrijkste nieuwkomer bij zijn ploeg. “Jutta is een fantastische schaatsster die graag wil. Je kunt goed met haar overleggen en ze staat open voor vernieuwing en verandering”, aldus de coach.

Orie weet dat Leerdam, naast haar sportieve prestaties, qua uitstraling en als merk veel voor zijn ploeg kan betekenen. “Maar we hebben haar gehaald omdat ze een goede schaatsster is. Het commerciële komt pas daarna.”