Tennisser Casper Ruud is zeker van deelname aan de ATP Finals. De Noorse nummer 2 van de wereld verzekerde zich van een ticket door in Seoul bij het Korea Open de kwartfinales te halen.

Ruud, die dit jaar verliezend finalist was op Roland Garros en de US Open, won in drie sets van de Chileen Nicolas Jarry: 6-2 3-6 6-3.

De Spanjaarden Carlos Alcaraz en Rafael Nadal waren al zeker van een plek op de ATP Finals, die van 13 tot en met 20 november in Turijn plaatsvinden.