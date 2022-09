Titel op vijf races voor het einde is zeldzaam in Formule 1

Max Verstappen kan komende zondag in de Grote Prijs van Singapore al zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 veroveren. Als de coureur van Red Bull de avondrace op het stratencircuit wint, kunnen alleen Charles Leclerc (Ferrari) en teamgenoot Sergio Pérez (Red Bull) voorkomen dat hij vijf races voor het einde van het seizoen het kampioenschap al veiligstelt.

Als Verstappen wint én de snelste ronde in de race rijdt, dan is hij kampioen als Leclerc niet hoger eindigt dan de achtste plaats en zijn teamgenoot Pérez niet hoger dan de vierde plaats.

Als Verstappen wint en hij rijdt niet de snelste ronde in de race, dan is de titel voor hem als Leclerc niet hoger eindigt dan de negende plaats en Pérez niet hoger dan de vierde plaats, behalve als de Mexicaan de snelste raceronde noteert. In dat geval moet Pérez vijfde of lager eindigen. In deze scenario’s komt Verstappen op een voorsprong, die door de concurrentie in de resterende vijf grands prix, waar nog maximaal 138 punten zijn te winnen, niet meer is in te halen.

Mocht de Nederlander slagen, dan is hij op vijf races van het einde al wereldkampioen en dat is in de Formule 1 een zeldzaamheid. De Brit Nigel Mansell veroverde in 1992 in de elfde van de zestien races de titel, dus ook met nog vijf races voor de boeg. Het record is in handen van Michael Schumacher, die in 2002 in zijn Ferrari al na elf van de zeventien races de titel binnen had. Er waren toen nog zes races te gaan.

Verstappen won dit jaar al elf races en kan een serieuze aanval doen op het record van dertien zeges in één seizoen, dat nu nog in handen is van Sebastian Vettel (2013) en Schumacher (2004). Verstappen is wel recordhouder met de meeste podiumplaatsen in één seizoen, namelijk achttien in seizoen 2021.

Als de Nederlander de race in Singapore niet wint, dan krijgt hij een week later in de Grote Prijs van Japan een nieuwe kans.