Verstappen gaat met logo van sponsor Viaplay op helm rijden

Formule 1-coureur Max Verstappen rijdt vanaf de Grote Prijs van Singapore komend weekend met het logo van zijn sponsor Viaplay op zijn helm. Dit is onderdeel van een uitgebreidere samenwerking tussen de Nederlandse wereldkampioen en de rechtenhouder van de Formule 1 in ons land. Het logo van de Zweedse streamingdienst is vanaf volgend jaar ook op de pet te zien die Verstappen buiten races om draagt.

De 24-jarige Verstappen en Viaplay werkten al samen en komen na dit lopende seizoen met een nieuwe serie over de autocoureur, die komend weekend zijn wereldtitel kan prolongeren. Dan moet hij in ieder geval de race winnen en is hij daarna afhankelijk van de resultaten van concurrenten Charles Leclerc en Sergio PĂ©rez.