Aanvoerster Buijs teleurgesteld maar ook trots op volleybalsters

De volleybalsters zijn teleurgesteld na de nederlaag op het WK in vier sets tegen België, maar aanvoerster Anne Buijs was ook trots hoe de ploeg het na een matige start had omgedraaid en er weer een wedstrijd van had gemaakt.

“Ik heb er niet echt een verklaring voor waarom we niet goed startten”, zei Buijs bij Ziggo Sport. “De eerste set verdedigden zij ongelofelijk goed. Wij kwamen er aanvallend niet door en alle ballen van hen vielen bij ons direct op de grond. Ik denk dat we te weinig servicedruk hadden.”

Halverwege de tweede set knokte Oranje zich terug en dat positieve punt neemt Buijs mee naar de volgende wedstrijden. “We gingen ‘aan’ en het werd echt een wedstrijd. Dan komt het aan op de details en valt het net de verkeerde kant op. Ik ben echter trots hoe de ploeg het heeft omgedraaid en de overtuiging erin heeft gekregen. Tegen Italië moeten we het echter vanaf het begin doen.”

Laura Dijkema was ook blij dat het toch nog een wedstrijd was geworden tegen België. Zij had daar als invalster in de tweede set een groot aandeel in. “Ik doe gewoon mijn ding en wil energie geven. We konden iets meer druk op de service geven en kregen het ook verdedigend beter voor elkaar.”

Tegen Italië moet de ploeg er zondag volgens de 32-jarige volleybalster volle bak in gaan. “We hebben niets te verliezen. Zij zijn de wereldkampioen, misschien is het ook wel lekker om zonder druk te spelen.”