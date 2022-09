Formule 1-team Verstappen beticht van overschrijden budgetplafond

Het Formule 1-team van Red Bull zou afgelopen seizoen het budgetplafond hebben overschreden. Dat melden de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport en het Duitse blad Auto, Motor und Sport. Red Bull zou meer hebben uitgegeven dan de maximaal toegestane 145 miljoen dollar om de auto’s van Max Verstappen en Sergio Pérez te ontwikkelen en tijdens het jaar te verbeteren. De Nederlander veroverde afgelopen seizoen de wereldtitel na een zinderend gevecht met Mercedes-coureur Lewis Hamilton.

Overschrijding van het budgetplafond met maximaal 5 miljoen dollar zou worden gezien als een kleine overtreding, waar mogelijk alleen een boete voor staat. Renstallen die de grens aanzienlijk hebben overschreden, moeten vrezen voor puntenaftrek.

De internationale autosportfederatie FIA heeft nog niet gereageerd op de berichten in de media. Volgens de Gazzetta dello Sport hebben drie teams het budgetplafond overschreden, waaronder Red Bull. Het Duitse magazine spreekt van twee teams: Red Bull en Aston Martin.

De Formule 1-coureurs zijn nu in Singapore, waar Verstappen zondag al zijn tweede wereldtitel kan binnenhalen. De kopman van Red Bull heeft in het WK-klassement een enorme voorsprong op de rest. Zelf denkt Verstappen dat de kans realistischer is dat hij volgende week in Japan wereldkampioen wordt.