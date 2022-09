Jumbo-Visma met wereldkampioen Foss en nieuwkomer naar Italië

Wielerploeg Jumbo-Visma stuurt onder anderen wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss, Robert Gesink en nieuwkomer Thomas Gloag naar Italië voor de Ronde van Emilia. De Italiaanse eendagskoers over bijna 200 kilometer wordt zaterdag verreden. Vorig jaar zegevierde de Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma in Emilia, maar hij ontbreekt nu als gevolg van zijn val in de Vuelta.

De Ronde van Emilia dient als voorbereiding op de Ronde van Lombardije, de Italiaanse najaarsklassieker die volgende week zaterdag (8 oktober) op het programma staat. De Nederlandse inbreng bij Jumbo-Visma komt van Gesink, Sam Oomen en de jonge Rick Pluimers. De Noor Foss rijdt zijn eerste wedstrijd sinds de WK in Australië, waar hij verrassend de regenboogtrui veroverde in de individuele tijdrit.

Gloag debuteert in de Giro dell’Emilia voor Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg legde het 21-jarige Britse talent eind augustus vast voor de komende jaren. Als trainee rijdt hij in Italië al drie koersen voor Jumbo-Visma. Na de Ronde van Emilia komt Gloag ook in actie in Tre Valli Varesine (dinsdag) en Gran Piemonte (donderdag). Hij moet in Lombardije zijn plek in de ploeg vermoedelijk weer afstaan.