MotoGP volgend jaar ook voor het eerst naar India

De motorcoureurs in de WK wegrace gaan volgend jaar voor het eerst naar India. De organisator van de MotoGP heeft een contract gesloten met het circuit van Buddh, dat ten zuiden van hoofdstad New Delhi ligt. Op dat circuit werden tussen 2011 en 2013 al drie races in de Formule 1 gehouden, allemaal gewonnen door de Duitser Sebastian Vettel namens Red Bull.

“We hebben veel motorsportfans in India en we zijn heel blij dat we de sport naar hen toe kunnen brengen”, zegt directeur Carmelo Ezpeleta van Dorna, de promotor en rechtenhouder van de MotoGP.

Eerder deze week meldde de MotoGP al dat volgend jaar voor het eerst een Grand Prix in Kazachstan wordt gehouden, op het Sokol-circuit in de buurt van Almaty. De MotoGP sloot een contract voor vijf jaar met Kazachstan.

Het is nog niet bekend wanneer de GP’s van Kazachstan en India in 2023 worden gehouden. De kalender voor volgend jaar moet nog gepresenteerd worden. Duidelijk is al wel dat het seizoen eind maart begint in Portugal.

Momenteel zijn de motorcoureurs in Thailand, waar zondag de zeventiende GP van dit seizoen wordt verreden. Begin november is in Valencia de twintigste en laatste race.