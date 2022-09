Tennisser Ruud verliest kwartfinale Seoul van Japanner Nishioka

Tennisser Casper Ruud, de nummer 2 van de wereld, heeft in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Seoul verloren van Yoshihito Nishioka. De 27-jarige Japanner, de mondiale nummer 56, was met 6-2 3-6 6-2 te sterk voor de Noor.

De 23-jarige Ruud verzekerde zich eerder in Seoul van deelname aan de ATP Finals, die van 13 tot en met 20 november in Turijn plaatsvinden. Ruud is dit jaar verliezend finalist van Roland Garros en de US Open. Hij verloor beide finales van een Spanjaard; in Parijs van Rafael Nadal en in New York van Carlos Alcaraz, die daardoor de nieuwe nummer 1 van de wereld werd.