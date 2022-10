Brand heeft eerste zege in het veld te pakken

Lucinda Brand heeft haar eerste zege in het veldritseizoen te pakken. De Nederlandse van Baloise Trek Lions, vorig seizoen goed voor liefst twintig overwinningen, was de beste in de Berencross in het Vlaamse Meulebeke.

Brand zegevierde door in de sprint haar landgenotes Fem van Empel en Denise Betsema achter zich te laten. Van Empel was vorige week in Beringen nog net te sterk geweest voor Brand. Ook toen was de derde plek voor Betsema.

Van Empel leek lang op weg naar haar derde zege van het seizoen, maar zag Brand en Betsema na een uitglijder terugkeren. Brand was vervolgens de snelste in de sprint.