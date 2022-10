Sherif en Sakkari tennissen om titel in Parma

Het graveltoernooi van Parma krijgt een finale tussen de tennissters Mayar Sherif en Maria Sakkari. De Egyptische Sherif, de nummer 74 van de wereld, was in haar halve finale te sterk voor de Roemeense Ana Bogdan, die als zesde was geplaatst op het toernooi in Italië. De driesetter (6-4 3-6 6-4) duurde bijna 3 uur.

Sakkari, de nummer 7 van de wereld en als eerste geplaatst, had in de andere halve finale de Montenegrijnse Danka Kovinic verslagen: 7-5 6-2. De Griekse had in de tweede ronde de Nederlandse Arantxa Rus uitgeschakeld. Sakkari won tot dusverre één toernooi, in 2019 in het Marokkaanse Rabat. Sherif wacht nog op haar eerste eindzege op het hoogste WTA-niveau.