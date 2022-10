Sherif wint als eerste Egyptische tennistoernooi op WTA Tour

Voor het eerst heeft een speelster uit Egypte een tennistoernooi op de WTA Tour gewonnen. Mayar Sherif versloeg in de finale in Parma de Griekse Maria Sakkari. Het werd 7-5 6-3.

“Dit betekent heel veel voor mijn land”, reageerde Sherif op de website van de WTA. “Dit is belangrijk voor de mensen in Egypte en voor mijn familie. Al het harde werken wordt nu beloond. Ik loop met mijn hoofd in de wolken. Het was een zware en lange dag, maar het was het waard.”

Sherif, de nummer 74 van de wereld, moest eerder op zaterdag ook de halve finale spelen. Vanwege regenval kon dat niet op vrijdag. Sakkari, de mondiale nummer 7, was als eerste geplaatst in Parma.