Tennisser Djokovic bereikt finale bij rentree in Tel Aviv

Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Tel Aviv. De 35-jarige Serviër, als eerste geplaatst op het toernooi in Israël, won in de halve finale in twee sets van de Rus Roman Safioellin: 6-1 7-6 (3).

Voor Djokovic is het het eerste toernooi op de ATP Tour sinds hij het grandslamtoernooi van Wimbledon won in juli. Djokovic miste daarna veel toernooien in Noord-Amerika, waaronder de US Open, omdat hij zich niet heeft laten inenten tegen het coronavirus. Daardoor kon hij niet naar de Verenigde Staten en Canada reizen.

Djokovic, die is afgezakt naar de zevende plek op de wereldranglijst, treft in de finale de winnaar van de partij tussen de Fransman Constant Lestienne en de als tweede geplaatste Kroaat Marin Cilic.

De finale van het toernooi van Sofia gaat tussen de Deen Holger Rune en de Zwitser Marc-Andrea Hüsler. De Zwitserse nummer 95 van de wereld verraste de als vierde geplaatste Italiaan Lorenzo Musetti in twee sets: 7-6 (5) 7-5. Rune knokte zich terug tegen Jannik Sinner. De als eerste geplaatste Italiaan moest in de derde set na een val opgeven. Het stond toen 5-7 6-4 5-2 voor Rune.