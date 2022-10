Turnster Thorsdottir wint eerste WK-kwalificatie

Turnster Eythora Thorsdottir heeft in Rotterdam de eerste kwalificatiewedstrijd voor de WK turnen gewonnen. Thorsdottir kwam na een sterke meerkamp tot 53,933 punten en voldeed daarmee tevens aan de gestelde WK-richtscore van 52,500. Ook op de onderdelen balk (13,633) en vloer (13,833) voldeed ze aan de richtscores die vast waren gesteld op 13,500 en 13,400.

Thorsdottir turnde in Rotterdam voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Tokio weer een volledige meerkamp. De 24-jarige turnster besloot begin dit jaar na een lange pauze om haar loopbaan voort te zetten en maakte haar comeback tijdens de NK in juni. Dat deed ze destijds op balk en vloer.

Nederlands meerkampkampioene Naomi Visser eindigde met 52,083 punten op de tweede plaats in de meerkamp. Visser werd in Rotterdam voor het eerst sinds de zomer van 2021 begeleid door Vincent Wevers. De 21-jarige turnster verkaste na de EK van Topsport Noord naar de Top Turnacademie Achterhoek, waar Wevers een nieuwe ploeg startte. Wevers werd begin mei vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag door het Instituut Sportrechtspraak (ISR), maar zowel de turnbond als de aanklager van het ISR ging tegen die uitspraak in beroep. De juridische zaak loopt daarom nog door. Wevers mag Visser daarom alleen op nationale toernooien begeleiden.

EK-gangers Sanna Veerman en Shade van Oorschot eindigden respectievelijk als derde (51,033) en vierde (48,417). Veerman zette met 14,033 punten de hoogste dagscore neer aan brug. Tisha Volleman kwam door een blessure in actie op drie toestellen.

De drie meerkampsters met het beste gemiddelde resultaat uit de twee wedstrijden verdienen volgens de kwalificatieprocedure direct een ticket voor de WK. De andere posities worden ingevuld op basis van aanwijsplekken. Er mogen vijf turnsters en een reserve naar de WK. Op 15 oktober vindt de tweede kwalificatiewedstrijd plaats.

De WK turnen zijn van 29 oktober tot en met 6 november in het Britse Liverpool. Doelstelling van de Nederlandse turnsters is het behalen van een plek bij de beste twaalf landenteams.