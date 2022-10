Verstappen achter Leclerc in natte derde training Singapore

Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Singapore de tweede tijd gereden in zijn Red Bull. Alleen Charles Leclerc van Ferrari was sneller. De Monegask klokte 1.57,782, de Nederlander was een dikke halve seconde langzamer. Carlos Sainz noteerde de derde tijd in zijn Ferrari. De Spanjaard was op zijn beurt ruim een halve seconde langzamer dan Verstappen.

De derde training duurde maar een klein half uur. Door een zware regenbui was het stratencircuit Marina Bay veel te nat om veilig over het asfalt te rijden. Pas toen de regen was opgehouden en de baan kon opdrogen, mochten de coureurs naar buiten. Op de zogeheten intermediate banden hadden de coureurs nog net genoeg grip om rondjes te rijden op de overwegend natte baan. Verstappen kwam tot twaalf rondjes.

De regerend wereldkampioen heeft op papier zondag al de kans om zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 te veroveren. Verstappen moet dan wel winnen en zijn grootste rivaal Leclerc mag niet al te hoog eindigen.